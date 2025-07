Mercado ignora atrito entre parlamentares e Lula e fecha o dia com resultados positivos

Relação de Lula (centro) com Congresso vive momento conturbado. Wilton Junior / ESTADAO CONTEUDO

Os arroubos dos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, David Alcolumbre, fazem parecer que a crise nas relações com o Executivo é mais grave do que realmente é. Claro que deputados e senadores estão mordidos com a decisão do presidente Lula de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a derrubada dos decretos de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelos parlamentares, mas a vida real segue seu curso com boas notícias.

Nesta quinta-feira (3), o dólar fechou em R$ 5,40, o menor patamar em um ano. A Bolsa bateu novo recorde, acima dos 140 mil pontos. E a geração de empregos vai muito bem.

O mercado, sempre pragmático, dá sinais de que não está preocupado com as tretas das relações entre o governo e o Congresso, marcadas por chantagens que arrefecem quando o Executivo atende às demandas dos parlamentares. O mercado vai se preocupar ali adiante se o governo não conseguir cumprir a meta fiscal, seja por incompetência, seja pelo boicote da Câmara e do Senado.

O aumento do IOF não é a única forma de reduzir o rombo fiscal. Enquanto aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ação em que contesta a derrubada do aumento do IOF pela aprovação de um projeto de decreto legislativo, o governo retém recursos orçamentários. É o velho contingenciamento, instrumento usado sempre que os governos precisam apertar os cintos.

Ainda não se sabe o que fará o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação em que Lula questiona a constitucionalidade da revogação do decreto de aumento do IOF. O presidente alega que se não recorresse ao Supremo, não governaria mais. Esse não é o argumento que vai convencer o ministro Alexandre de Moraes, mas vale para os leigos entenderem.

Como a campanha eleitoral já pauta o governo e a oposição, é óbvia a previsão de que o Congresso derrubará outros decretos para fazer o governo sangrar, dado que, hoje, Lula é candidato à reeleição. As pesquisas mostram que no primeiro turno o presidente aparece à frente de todos os candidatos, mas no segundo turno sua situação é bem complicada.