Medidas sugeridas pela Fiergs devem ser acatadas pelo governo federal

Claudio Bier levou demandas da Fiergs ao vice-presidente Geraldo Alckmin na segunda-feira (28). Fiergs / Divulgação

Ainda é cedo para soltar foguetes, mas o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, saiu animado do encontro que teve em Brasília com a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres. Na reunião Tatiana informou que as medidas apontadas como prioritárias pela indústria gaúcha estarão contempladas no pacote a ser anunciado pelo governo federal.

O pacote só deve ser anunciado depois de 1º de agosto, data em que entram em vigor as tarifas de 50%. Um dos setores mais afetados, o da madeira, deverá receber tratamento especial.

De acordo com o industrial, entre os pontos que o governo federal deve acatar estão crédito com condições especiais e a prorrogação, por um ano, do prazo que as indústrias têm para exportar bens beneficiados por regimes fiscais especiais, como Drawback, Recof e Recof-Sped. Esse último, foi tema da carta entregue na segunda-feira (28) pelo presidente da Fiergs ao vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin.

— Nosso objetivo era mostrar ao governo os riscos que as empresas estão correndo e essa resposta sinaliza que o governo nos ouviu — disse Bier.

Nesta terça-feira pela manhã, Bier participou da reunião de diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que teve a elevação das tarifas pelos Estados Unidos para produtos exportados pelo Brasil como tema principal.

As federações estaduais acordaram em manter a mobilização já realizada nos Estados e também junto ao governo federal. Ficou acertado também que as empresas apostarão nos contatos com os clientes dos produtos brasileiros nos Estados Unidos, para que alertem o governo de Donald Trump sobre os prejuízos que consumidor americano terá.