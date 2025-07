MDB reafirma unidade em torno da candidatura de Gabriel Souza ao Piratini 

Gabriel Souza (C), com Rigotto (E), Sartori (D) e principais líderes do MDB Joel Vargas / Divulgação

Pacificado depois de ter se dividido em 2022, o MDB gaúcho não tem mais dúvida em relação ao caminho que seguirá em 2026. O partido está unido em torno da candidatura do vice-governador Gabriel Souza, que também é o preferido de Eduardo Leite, hoje no PSD.

No sábado (5), cerca de 500 filiados de 58 municípios da macrorregião que compreende as Coordenadorias Carbonífera e Vales do Rio Pardo e do Taquari, participaram de um ato no Clube Literário e Recreativo, em Rio Pardo. Essas regiões somam cerca de 700 mil eleitores, onde o MDB conta com 17 prefeitos, 16 vices e 135 vereadores.

Na presença dos ex-governadores Germano Rigotto (2003-2007) e José Ivo Sartori (2015-2019) e do ex-senador José Fogaça, Gabriel disse que "o MDB administra com seriedade, compromisso e responsabilidade com as futuras gerações”. Sustentou que a justiça social segue sendo uma das bandeiras prioritárias do partido e que o desenvolvimento do Estado passa pelo cuidado com as pessoas, especialmente com a primeira infância:

— A pobreza extrema, a violência e o abandono nos primeiros anos de vida condenam as crianças. Por isso, nosso compromisso com a assistência social é firme e estruturante. Não é assistencialismo: é libertação. É gerar oportunidades para que cada pessoa possa construir sua própria trajetória com dignidade.

Leia Mais Ministério Público conclui que não houve responsabilidade da prefeitura de Porto Alegre na enchente de 2024

A preocupação com as mudanças climáticas também esteve na pauta do vice-governador em Rio Pardo. Gabriel recomendou uma nova abordagem para uma realidade que resulta em consequências ambientais desastrosas em todo o planeta:

— Além da mitigação dos efeitos da estiagem e das enchentes, é preciso mais, como irrigação, manejo do solo, e tantas outras ações que permitam a construção de um Estado resiliente e com solidez.

Contribuição para pré-candidaturas

Responsável pelo comando das atividades em Rio Pardo, o presidente do diretório estadual, deputado Vilmar Zanchin, reforçou que o MDB foi o primeiro partido a anunciar o seu pré-candidato ao Palácio Piratini. Zanchin também convocou líderes das três regiões para contribuírem com a formação de nominatas de pré-candidaturas à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados.

Os ex-governadores Germano Rigotto e José Ivo Sartori e o ex-senador José Fogaça – referências políticas do MDB –, também foram a Rio Pardo firmarem o seu compromisso com o futuro do Rio Grande do Sul.

— Um partido que tem história, tem um tesouro — mencionou Fogaça, destacando a tradição da sigla.

Cris Lohmann, presidente do MDB Mulher, garantiu que a força feminina fará a diferença na futura campanha:

— Gabriel estará cercado pela garra das nossas mulheres.

Até o momento, a macrorregião sinaliza a indicação de pelo menos oito pré-candidatos para as nominatas à Assembleia Legislativa e à Câmara de Deputados.