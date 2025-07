Marcelo Arruda, ex-presidente da Famurs, assina ficha no PSD

Marcelo Arruda (centro, com microfone) assinou ficha ao lado do deputado Danrlei.

Aos poucos, o PSD vai conquistando líderes políticos ligados ao governador Eduardo Leite. O mais recente é o ex-presidente da Famurs Marcelo Arruda , que assinou ficha de filiação na noite de quinta-feira (3), em ato com a presença do deputado Danrlei e participação de quase 500 pessoas, em Erechim .

Duas vezes prefeito de Barra do Rio Azul, Arruda é a aposta do PSD para representar o Alto Uruguai na Assembleia Legislativa. A região é formada por 32 municípios, com população superior a 220 mil habitantes. Arruda pretende fazer dobradinha com Danrlei.