Manifestação de Trump deve ter impacto zero no julgamento de Bolsonaro

Bolsonaro e Trump durante visita bilateral em 2019, na Casa Branca. Brendan Smialowski / AFP

Autoexilado nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro conseguiu, finalmente, arrancar do presidente Donald Trump uma manifestação em defesa de seu pai, Jair Bolsonaro, que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe. Que impacto o post de Trump na rede social de propriedade dele pode ter sobre os ministros do Supremo? Zero.

Mesmo com a ameaça de retaliação pelos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes não se intimidou. Os outros seguirão suas convicções, com base na denúncia da Procuradoria-Geral da República, nas apurações do Supremo Tribunal Federal e nas defesas apresentadas pelos réus.

Com tantos problemas para resolver no seu país — e nos que está envolvido diretamente pelas guerras —, o presidente dos Estados Unidos age como se o Brasil fosse uma república bananeira e os ministros do Supremo Tribunal Federal, seus súditos (para não dizer capachos).

No post de 16 linhas — imenso para quem está costumados aos padrões do X —, Trump diz que o Brasil está fazendo uma coisa terrível. E reforça: “O grande povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Vou acompanhar muito de perto essa CAÇA ÀS BRUXAS contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores.”

Em outro trecho, escreveu: “Ele não tem culpa de nada, exceto de ter lutado pelo POVO. Conheci Jair Bolsonaro e ele era um líder forte, que realmente amava seu país — além de um negociador muito duro em questões comerciais. Sua eleição foi muito apertada e agora ele lidera nas pesquisas. Isso é apenas um ataque político, algo que eu conheço bem. Aconteceu comigo dez vezes.”

Algum ministro do Supremo vai se comover com essa postagem? Talvez aqueles que estão predispostos a inocentar Bolsonaro, caso de André Mendonça e Kássio Nunes Marques — nomeados por ele. Outros podem até votar pela absolvição, mas não será pela interferência do presidente dos Estados Unidos.

O presidente Lula reagiu com uma nota curta e não quis se estender quando foi questionado sobre o assunto na entrevista após a reunião do Brics. Diz a nota: “A defesa da democracia no Brasil é uma responsabilidade dos brasileiros. Somos um país soberano e não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Temos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei — sobretudo aqueles que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito.”