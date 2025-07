Malhani assume presidência do Sindifisco e alerta para risco de RS perder recursos

Malhani assumirá comando do Sindifisco. Sindifisco-RS / Divulgação

O auditor fiscal da Receita Estadual Celso Malhani assume nesta terça-feira (1º) a presidência do Sindifisco-RS preocupado com a posição do Rio Grande do Sul no ranking de arrecadação nacional do ICMS, imposto que será substituído pelo IBS na reforma tributária.

O Sindifisco-RS é a entidade que representa os auditores fiscais da Receita Estadual, responsáveis pela fiscalização e arrecadação do ICMS, e do futuro IBS, no Estado.

A média da arrecadação do ICMS, no período 2019-2026, pela atual redação do PLP 108/24, em tramitação no Senado Federal, definirá o índice de distribuição futuro da receita do novo imposto para cada ente da federação, durante longa transição de 50 anos. E no momento, explica Malhani, essa participação está ligeiramente abaixo da média do período base para este cálculo. Isso significa que a receita de impostos no Estado poderá ficar reduzida por cinco décadas, prejudicando todos os setores econômicos e sociais.

O novo presidente do Sindifisco-RS sugere que todos os atores econômicos do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, as entidades empresariais e as representações dos trabalhadores se unam para corrigir tanto quanto possível esta situação que pode prejudicar o RS.

