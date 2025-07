Mais de 10 mil alunos de escolas públicas terão atividades no contraturno em Porto Alegre

Pascoal e Melo (centro) anunciaram convênio em evento no Teatro de Câmara Túlio Piva, na Cidade Baixa. Alex Rocha / PMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Mais de 10 mil alunos da rede municipal de Porto Alegre vão voltar do recesso escolar, em agosto, com a possibilidade de fazer atividades no contraturno. Os estudantes serão atendidos pelo programa Porto do Saber, cujo contrato de execução foi assinado na tarde desta quinta-feira (10) pelo prefeito Sebastião Melo e pelo secretário de Educação, Leonardo Pascoal.

Serão 10.162 alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, de 509 turmas diferentes, que vão realizar atividades no turno inverso de recuperação e fortalecimento das competências de leitura, escrita e matemática. Eles também vão ganhar alimentação.

O atendimento será feito pelo Instituto Alicerce, uma organização sem fins lucrativos, que receberá R$ 26 milhões da prefeitura para o serviço. O contraturno vai acontecer em espaços locados e equipados pela entidade, localizados nas proximidades das escolas municipais em que estão matriculados.

Atualmente, 5.965 alunos do fundamental têm atividades de contraturno. Com o novo programa, serão 16.127 estudantes dos 35.009 que estão nesta faixa de ensino na rede municipal.

Na educação infantil, 27.389 crianças são atendidas em turno integral, o que representa 93,23% do total de alunos.