Luciano Zucco insiste em viagem aos EUA para tratar tarifaço de Trump

O deputado Luciano Zucco (PL-RS) não desistiu da ideia de ir aos Estados Unidos para "dialogar" sobre o tarifaço aplicado pelo presidente Donald Trump. Zucco anunciou na Federasul, na última quarta-feira (23), que estava articulando a viagem junto de outros deputados gaúchos, entre eles Marcel Van Hattem (Novo) e Ronaldo Nogueira (Republicanos).

Zucco planejava formar um grupo para viajar junto dos oito senadores que desembarcaram em Washington no final de semana. Nesta segunda-feira (28), a comitiva teve reuniões com a embaixadora do Brasil, Maria Luiza Viotti, e com líderes empresariais na sede da Câmara Americana de Comércio. Em rápida conversa com a coluna, Zucco classificou a missão do Senado como "improdutiva".

A nova aposta do deputado liberal é aguardar pela volta do recesso e negociar a viagem com o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Filipe Barros (PL-PR). Zucco deve conversar com Barros já na terça-feira (5) sobre as possibilidades de ir aos Estados Unidos.

Na última edição do Tá Na Mesa, Zucco, Van Hattem e Maurício Marcon (Podemos) culparam o presidente Lula pelas tarifas de 50% impostas por Trump. Eles também teceram críticas ao comportamento do governo federal, acompanhados por Nogueira, e foram contrapostos por Alexandre Lindenmeyer (PT)

— Agora o Marcel, eu e o Ronaldo vamos tentar compor uma comissão que está indo junto com o Senado pros Estados Unidos pra dialogar, pra conversar. Não é buscando conflito que se acha uma solução — sustentou o liberal, no encerramento da sua manifestação.