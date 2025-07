Leite vai tirar férias de seis dias na próxima semana

Eduardo Leite ficará no Brasil e não deve ter agendas políticas no período.

Depois de fazer o que estava ao alcance dele para ajudar os exportadores gaúchos em relação ao tarifaço dos EUA, Eduardo Leite vai tirar seis dias de férias . O governador se ausenta do comando do Estado entre a terça (29) e o domingo (3), e será substituído pelo vice Gabriel Souza.

Na segunda-feira (28), o governador participa no Rio de Janeiro de um painel organizado pelo jornal O Globo para discutir o futuro do país. Leite vai inaugurar a série de conversas, ao lado do prefeito carioca, Eduardo Paes. Do Rio, segue direto para as férias, sem retornar ao Rio Grande do Sul.