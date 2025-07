Leite vai pessoalmente ao TCE pedir retomada da licitação do dique de Eldorado do Sul

Eduardo Leite foi ao TCE para reunião com o conselheiro Estilac Xavier (dir.), que barrou licitação em Eldorado do Sul. João Pedro Rodrigues / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após o choro da prefeita de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, o governador Eduardo Leite foi pessoalmente ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) pedir a continuidade da licitação para atualizar o projeto do dique de Eldorado do Sul. Leite teve uma reunião com o conselheiro Estilac Xavier, que suspendeu o certame na semana passada por entender que o Piratini deveria levar em conta critérios técnicos, e não apenas o menor preço, para definir a empresa vencedora.

No encontro, o governador levou precedentes de outros tribunais como argumentos para viabilizar a licitação elaborada pelo governo estadual. A partir do edital, o Estado busca contratar uma empresa para atualizar o anteprojeto, para o qual já há licenças e estudos emitidos, segundo Leite.

— O objetivo agora é ajustar o projeto à luz das enchentes de 2024, considerando seus impactos hidrológicos, para avançarmos com segurança. Foi feita uma seleção que também levou em conta o menor preço, então o Estado garantiu qualidade e economia. Se o contrato for liberado, poderemos concluir a atualização do anteprojeto em poucos meses e lançar a contratação integrada do projeto executivo e da obra ainda neste ano — projetou o governador.

A procuradoria-geral do Estado apresentou um recurso de agravo à decisão que suspendeu o processo, e recebeu de Estilac o comprometimento em dar máxima celeridade na análise do material.

A concorrência estava em fase de homologação do resultado, em que a vencedora foi a empresa Hidrostudio Engenharia, de São Paulo, tendo a Engevix em segundo lugar e a STE em terceiro. O sistema de proteção de Eldorado do Sul está entre os projetos contemplados no Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (Firece), que reúne os R$ 6,5 bilhões do governo federal.

Contraponto

Em resposta à entrevista da prefeita Juliana Cardoso ao Atualidade de segunda-feira (30), na Rádio Gaúcha, sobre a suspensão do edital, mencionada na coluna, o conselheiro Estilac Xavier enviou uma nota à coluna com 10 esclarecimentos a respeito da decisão que suspendeu a licitação:

A propósito da entrevista com a senhora prefeita de Eldorado do Sul, ontem, na rádio Gaúcha faço os seguintes esclarecimentos:

1. A Medida Cautelar suspendeu a adjudicação do contrato de uma Concorrência Eletrônica do Governo do Estado.

2. Objeto desta Concorrência Eletrônica é a atualização dos estudos e anteprojetos para o sistema de proteção contra as cheias em Eldorado Sul. Repito: estudos e anteprojetos.

3. A pretendida atualização será feita nos estudos e anteprojetos finalizados em 2014. Ou seja, há 10 anos.

4. A enchente de maio de 2024, há um ano atrás, trouxe a necessidade desta atualização.

5. Esta Concorrência Eletrônica foi publicada duas vezes. A publicação válida e em análise é datada de 12 de maio de 2025, tendo a abertura das propostas sido marcada para 30 de maio de 2025 por conta de recurso administrativo interposto pelo Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia junto ao Governo Estadual. Este recurso, na esfera estadual, foi negado.

6. O Sindicato, a partir da negativa, representou ao TCE RS; a área técnica analisou tratar-se de matéria cabível de cautela; como relator, notifiquei o Governo do Estado que apresentou esclarecimentos considerados insuficientes para justificar a Concorrência por menor preço e não por técnica e preço como determina a lei das licitações. A cautelar foi concedida.

7. Estamos falando de atualização de estudo e anteprojeto que tem prazo para ser entregue, desde a ordem de início, de 180 dias até o prazo máximo de 240. Ou seja, para ser entregue, numa situação ideal, no fim deste ano, ou seja dezembro de 2025.

8. Importante ainda esclarecer que, depois de ultimada a atualização, deverão ser contratados projeto básico, projeto executivo e a execução da obra propriamente dita. Isto certamente demandará todo o ano de 2026. Obra estimada em 1 bilhão de reais! Ou seja, numa boa hipótese, estamos falando que a proteção contra as cheias em Eldorado do Sul poderão estar prontas em meados ou mais do ano de 2027. Estamos em julho de 2025.

9. Sobre a entrevista da senhora prefeita é importante registrar duas omissões feitas quando relata que me procurou indo direto ao Tribunal e não me encontrou. Isto é fato. O que a senhora prefeita não relatou é que ela foi recebida pelo chefe do meu gabinete naquela oportunidade e que, naquele mesmo dia, à tarde, eu e a prefeita conversamos por um bom tempo por telefone onde tudo que estou aqui informando, repassei à prefeita.