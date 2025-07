Leite vai a Paris para tentar trazer ao RS evento da Unesco sobre água e mudanças climáticas

Eduardo Leite vai apresentar avanços do Plano Rio Grande para convencer Unesco de sediar evento no Estado. Camila Hermes / Agencia RBS

A convite da Unesco, o governador Eduardo Leite vai estar em Paris na sexta-feira (4) para discutir a possibilidade de o Rio Grande do Sul sediar, em setembro, um dos eventos que precedem a COP30, a Conferência do Clima, em Belém. Trata-se do seminário internacional Águas em Transformação, evento internacional do Programa Hidrológico Intergovernamental (PHI), principal iniciativa da ONU voltada à cooperação científica e institucional em torno da gestão sustentável da água em um ambiente de mudanças climáticas.

Na França, Leite vai apresentar os avanços do Plano Rio Grande, estratégia estadual de reconstrução e enfrentamento de eventos extremos, com foco na requalificação das redes de proteção, monitoramento e prevenção.

O secretário de Comunicação, Caio Tomazeli, acredita que são grandes as possibilidades de o evento se realizar no Rio Grande do Sul, já que o Estado é um exemplo de território que, no mesmo ano, sofre com a escassez e o excesso de chuva.

Leite embarca na madrugada desta quarta-feira (2) e faz a primeira parada em Lisboa, onde fará palestra no 13º Fórum de Lisboa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, apelidado de "Gilmarpaloooza", em referência ao festival de música Lollapalooza. O tema de Leite será “Saneamento Básico: Universalização e Adaptação às Mudanças Climáticas”.

O governador apresentará o contexto e os avanços do Rio Grande do Sul na área, reforçando a experiência do Estado na regulação, atração de investimentos privados e estruturação de projetos com foco em resiliência climática. Leite viaja acompanhado do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e do chefe da Casa Civil, Artur Lemos. Os dois participam apenas do evento de Lisboa e retornam para Porto Alegre.

Do fórum, participarão outros seis governadores: Cláudio Castro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Helder Barbalho (MDB-PA), Ronaldo Caiado (União-GO), Mauro Mendes (União-MT) e Rafael Fonteles (PT-PI). Quatro ministros, do Supremo, além de Gilmar, estão confirmados — Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, André Mendonça, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também estará presente.

Cinco ministros do governo Lula estarão em Lisboa para o encontro: Alexandre Silveira (Minas e Energia), Camilo Santana (Educação), Jader Filho (Cidades), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Ricardo Lewandowski (Justiça). O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), é outra presença confirmada.