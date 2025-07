Leite se reúne com líderes de setores impactados pelo tarifaço de Trump e anuncia medidas

Um conjunto de medidas para socorrer os exportadores gaúchos prejudicados pelo tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , será anunciado nesta sexta-feira (25) pelo governador Eduardo Leite . A partir das 8h, no Palácio Piratini, Leite se reúne com entidades representativas dos setores produtivos para tratar das tarifas.

O Rio Grande do Sul é o segundo Estado mais prejudicado pelo tarifaço. Cálculos preliminares indicam que, somente neste ano, os exportadores gaúchos perderão cerca de R$ 2 bilhões como consequência da suspensão de contratos pela impossibilidade de absorver o aumento do custo dos produtos.

Limitações orçamentárias dificultam a ajuda direta aos exportadores prejudicados. O Estado encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com previsão de déficit. Os recursos do Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul (Funrigs) não se enquadram nessa finalidade.