Leite condena sanções impostas a Alexandre de Moraes pelo governo Trump

Mesmo em férias, o governador Eduardo Leite fez questão de se manifestar sobre as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal, pelo governo dos Estados Unidos, por meio da aplicação da Lei Magnitsky.

Em seu perfil no X, Leite escreveu: “Antes de mais nada, Alexandre de Moraes é um cidadão brasileiro. Não é necessário concordar com todas as decisões do ministro para repudiar a medida imposta pelos EUA contra ele. Trata-se de um ministro da nossa Suprema Corte, escolhido pelo nosso presidente da República, referendado pelo nosso Congresso e exercendo suas funções de acordo com as nossas leis, gostemos ou não delas. O ministro Moraes tem, a meu ver, acertos e erros, mas não podemos concordar que outro país tente interferir em nossas instituições impondo sanções aos seus membros.”