Leite agrada empresários com socorro do BRDE, mas cobra de Lula o que está nas mãos de Trump

A linha de crédito especial do BRDE para os exportadores prejudicados pelo tarifaço de Donald Trump, anunciada nesta sexta-feira (25) pelo governador Eduardo Leite, foi recebida com entusiasmo pelos representantes dos setores afetados, mas todos sabem que se trata de um paliativo.

O governo do Rio Grande do Sul fez o que estava ao seu alcance ao propor um empréstimo para evitar que o impacto imediato seja a demissão de trabalhadores. Com isso, dá fôlego às empresas, enquanto não se chega a um acordo para redução das tarifas.

Logo depois de anunciar o acordo, Leite voltou a dizer que a solução para o impasse está na negociação e que cabe ao presidente Lula dar o primeiro passo. A sugestão seria óbvia, não fosse pública e notória a informação de que Trump não quer negociar com o Brasil e que a primeira condição por ele imposta não cabe em uma negociação legítima.

É chantagem pura e simples a exigência de livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da ação penal que ele responde no Supremo Tribunal Federal por golpe de Estado. Nem Lula teria poder para suspender um processo que está dentro da legalidade.

Leite contestou a opinião de que sua sugestão de Lula dar o primeiro passo oscilava entre a ingenuidade e o oportunismo político. O secretário de Comunicação, Caio Tomazeli, traduziu o pensamento do governador como “a defesa de um gesto político de boa vontade”. A ideia não é Lula viajar para os Estados Unidos sem uma audiência marcada, mas dar um telefonema para o presidente dos Estados Unidos. Leite também acha que é um erro de Lula afrontar o governo Trump com bravatas.

Entusiasmado com o reconhecimento de que é o único entre os potenciais candidatos a presidente que não tem ligação com Lula nem com Jair Bolsonaro, o governador aproveitou a reunião para condenar a polarização, discurso que adotou logo após o anúncio do tarifaço, como se a responsabilidade de cada um fosse de 50%.

Ignorou que o deputado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos há quatro meses, tentando convencer autoridades americanas de que seu pai é vítima de uma injustiça e pedindo sanções. Mesmo quando a sanção veio em forma de tarifaço, Eduardo comemorou como vitória, imaginando que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário se renderiam.

Sugestão madura

A ideia defendida pelos líderes da indústria e verbalizada pelo presidente da Fiergs, Cláudio Bier, de uma conversa direta entre empresários do Brasil e dos Estados Unidos revela maturidade de quem entendeu a complexidade do cenário. Se Trump não quer negociar com Lula, uma conversa presencial entre exportadores e importadores poderia ajudar a convencer o presidente dos Estados Unidos a recuar — não por amizade ao Brasil ou apreço às autoridades, mas por pragmatismo.

Os empresários americanos podem mostrar a Trump que o tarifaço custará caro aos Estados Unidos e que a conta será paga na forma de inflação.

Alerta semelhante foi feito por um grupo de deputados democratas que discordam do tarifaço e pedem a revisão das tarifas aplicadas sobre as exportações do Brasil.