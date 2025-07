Juliana Brizola avalia chapa com PT para o governo do RS em 2026: "Alternativa que fura a bolha"

Em 2023, Edegar Pretto (PT) e Juliana Brizola estiveram lado a lado na inauguração do diretório estadual petista, e agora disputam a cabeça de chapa na esquerda. Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Disposta a tentar ser a segunda governadora da história do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola (PDT) tem planos ambiciosos — e quase impossíveis — para a montagem da chapa em torno da sua candidatura. Com conversas ainda incipientes, Juliana tem dialogado com partidos que vão da centro direita à esquerda e quer agregar o máximo de legendas em uma frente ampla capaz de "salvar o avanço da extrema direita".

Juliana conta que ficou surpresa com as pesquisas que a colocaram em primeiro lugar na corrida pelo Piratini, mas que isso a motivou a colocar o nome à disposição do PDT. No início houve receio por parte da base do partido, mas os índices positivos revelados em pesquisas internas encomendadas pelo PDT "contaminaram a cúpula partidária", descreve a ex-deputada.

— O partido entendia que uma candidatura própria era importante, então fui abraçada pela base do PDT. Eles entendem que estamos no governo, mas que isso não tem nada a ver com termos candidatura própria. Vamos estar juntos? Não sei — avalia.

Eduardo Leite (PSD) foi a primeira pessoa procurada por Juliana depois que confirmou a pré-candidatura, por gratidão ao apoio que recebeu dele na disputa pela prefeitura de Porto Alegre em 2024. A pedetista também relatou os encontros que teve com o vice-governador e pré-candidato ao Piratini, Gabriel Souza (MDB), com Beto Albuquerque (PSB) e com Tarso Genro (PT) — que a convidou para reunião no Instituto Novos Paradigmas com diversas lideranças da centro-esquerda.

— Estou tentando fazer conversas com o máximo de forças políticas que eu puder, construir uma aliança, mas agora são conversas preliminares. Precisamos resgatar algo além dos aspectos ideológicos, e sim quem quer sentar numa mesa, mesmo com divergências, para resgatar o protagonismo do RS. São pessoas que deveriam deixar vaidades de lado pra resgatar o Estado. Não temos mais nada para vender, o fundo da reconstrução vai acabar, a dívida vai voltar a ser paga, e de onde vai vir o dinheiro? — pergunta.

São três os rumos possíveis para o PDT: além da candidatura própria, o partido pode se aliar a Gabriel Souza e manter a participação na base do atual governo, ou se juntar a uma composição à esquerda, junto do PT — esta, aliás, seria a ordem de preferência do presidente pedetista, Romildo Bolzan.

Uma das construções ventiladas nos bastidores é a de os petistas abrirem mão da cabeça de chapa, hoje reservada para Edegar Pretto, e indicarem o vice de Juliana. O movimento teria respaldo da direção nacional do PDT, presidida por Carlos Lupi, ex-ministro do governo Lula.

Na avaliação da ex-deputada, essa chapa daria um amplo palanque para Lula no Rio Grande do Sul, já que expandiria a campanha para o eleitorado de centro.

— É uma conjuntura que o PT deve enxergar. É a última eleição do Lula, o palanque deveria ser o mais amplo possível, e isso tem que ser replicado nos Estados. Escuto de lideranças essa disponibilidade, apesar de haver um núcleo mais duro que não abre mão da cabeça de chapa. Tem uma parte da esquerda que aceita também, mas temos que entender a viabilidade eleitoral. Me disponho a que a gente possa construir uma alternativa que fure a bolha.

Em uma visão do cenário que parece tirada da música Imagine, de John Lennon, Juliana Brizola sonha com uma frente ampla que ultrapasse apenas um dos campos ideológicos e una desde partidos da esquerda até siglas da centro-direita. A ex-deputada teve conversas com Carlos Gomes, presidente estadual do Republicanos — partido que também ocupa a base de Leite e é disputado por MDB e PL.