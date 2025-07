Judiciário e Ministério Público contam dias de folga como de “efetivo exercício” para fins de licença compensatória

Ministério Público publicou regulamentação nesta terça-feira (22). Rebecca Mistura / Agencia RBS

Se não estivesse escrito, você não acreditaria. Na regulamentação da chamada “licença compensatória” ou “adicional de acervo”, que será paga retroativamente a 2015, o Ministério Público do Rio Grande do Sul definiu que folgas contam como dia de trabalho.

O parágrafo único do artigo 1º da Instrução Normativa número 3/2025 diz: “Os períodos de descanso remunerado, feriado forense, recesso forense e de outras modalidades de falta autorizada pelo Procurador-Geral serão computados como de efetivo exercício para os fins de licença compensatória de que trata o Provimento n° 27/2022-PGJ.”

O Ministério Público não está inovando: o mesmo texto consta da Resolução 50/2025, do Tribunal de Justiça do Estado, editada em março deste ano. Os juízes e desembargadores já estão recebendo o adicional em dinheiro, possibilidade prevista para quem não quiser gozar de um dia de folga a cada três trabalhados.

A dita instrução normativa do MP, datada de 21 de julho de 2025, regulamenta o artigo 21, parágrafo 3º, do Provimento nº 27/2022 PGJ, “dispondo sobre as hipóteses de efetivo exercício do cargo para fins de percepção da gratificação de acumulação de acervo e dá outras providências”. O pagamento começará a ser feito a partir de 1º de agosto, de acordo com a disponibilidade orçamentária.

Assinada pelo procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, e pelo secretário-geral, promotor João Ricardo Tavares, a instrução normativa começa com uma série de considerandos. Neles, são citadas a Constituição Estadual, a Lei estadual 7.669 de 17 de junho de 1982, a Constituição Federal e a Resolução 256, de 27 de janeiro de 2023, do Conselho Nacional do Ministério Público, para justificar o pagamento do adicional de acervo — hoje transformado em licença compensatória, sem incidência de Imposto de Renda e sem enquadramento no limite do teto salarial dos servidores públicos.

Saltz invoca a Constituição Federal para destacar o caráter nacional do Ministério Público (argumento usado para que os penduricalhos sejam os mesmos em todo o Brasil) e para falar da simetria entre membros da Magistratura e do Ministério Público. Cita, também, a resolução 50/2025, do Tribunal de Justiça do Estado, que regulamentou a licença compensatória por adicional de acervo e definiu as condições para fruição do benefício.

Leia a instrução