Jaguari quer se tornar modelo de reconstrução para cidades pequenas do RS

Gabriel Souza (Centro) recebeu prefeito Igor Tambara (esq.) no Edifício Guaíba. Andressa Gampert / Divulgação

Pouco mais de um mês depois de ter sido uma das cidades mais afetadas pelas cheias de junho de 2025, a prefeitura de Jaguari elaborou uma proposta de reconstrução e resiliência climática que promete ser referência para municípios de pequeno porte. Nesta quarta-feira (30), o prefeito Igor Tambara apresentou o Plano Missão Reconstruir Jaguari ao governador em exercício, Gabriel Souza, já que a iniciativa é a primeira do Estado elaborada em nível local e com alinhamento formal ao Plano Rio Grande.

Tambara projeta que o plano elaborado pelo município será um exemplo para todos os municípios pequenos afetados por enchentes no Rio Grande do Sul. A ideia com a proposta é dar o pontapé em um novo modelo de resiliência e desenvolvimento.

— Nosso município foi o que mais sofreu nessa enchente mais recente. Para além de resolver as questões mais urgentes, precisamos agir a médio e a longo prazo, pensar na prevenção de forma estratégica e trabalhar para evitar que tragédias como essas voltem a deixar tantas cicatrizes — enfatizou o prefeito.

Além da resposta emergencial, o Missão Reconstruir está estruturado em três eixos:

Reconstruir para Voltar , voltado ao restabelecimento rápido da infraestrutura e dos serviços essenciais, garantindo mobilidade e acesso;

, voltado ao restabelecimento rápido da infraestrutura e dos serviços essenciais, garantindo mobilidade e acesso; Cuidar de Quem Perdeu , com foco em reassentamento, apoio social e recuperação de condições de moradia das famílias atingidas;

, com foco em reassentamento, apoio social e recuperação de condições de moradia das famílias atingidas; Prevenir para Não Parar, que reúne medidas de adaptação e obras de prevenção a eventos climáticos extremos.

Entre as ações previstas estão a recuperação de mais de 500 km de estradas vicinais, reconstrução de pontes e bueiros, pavimentação urbana e a implantação do programa Casa Digna Jaguari, com reassentamento planejado em áreas seguras. Também estão previstas medidas de apoio social, psicológico e jurídico, além de assistência técnica para reconstrução habitacional.

O plano propõe ainda a criação de um novo modelo de governança local, com comitê gestor, conselhos com participação da sociedade civil e mecanismos de transparência ativa. A expectativa da Prefeitura é captar recursos do Fundo Rio Grande (Funrigs) e firmar parcerias com o governo estadual e a União para execução por etapas, com desembolsos planejados até 2028.