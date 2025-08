Guerra tarifária de Trump ajuda Lula a recuperar parte da popularidade

Lula está no seu terceiro mandato. RICARDO STUCKERT / Presidência da República/Divulgação

Pela primeira vez desde outubro de 2024, o índice de brasileiros que aprovam o desempenho do presidente Lula superou numericamente o dos que o desaprovam, de acordo com Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (31). A situação ainda é de empate técnico, com o Brasil partido ao meio, mas a aprovação passou de 49,7% para 50,2% e a reprovação caiu de 50,3% para 49,7%. Uma mexida mínima nos ponteiros, mas que só pode ser atribuída à guerra tarifária declarada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que conseguiu estancar a queda de popularidade ao dar um discurso a Lula, o da defesa da soberania.

A aprovação do governo, sintetizada nos conceitos ótimo/bom segue inferior à reprovação (ruim e péssimo), mas também na margem de empate técnico, no entanto, a diferença diminuiu. Desde que o tarifaço foi anunciado, o índice de aprovação do governo subiu de 41,6% para 46,7% e o de reprovação caiu de 51,2% para 48,2%.

O AtlasIntel ouviu 7.334 pessoas, usando a metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 25 e 28 de julho. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.