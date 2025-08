Gravataí quer construir novo hospital com ajuda de empresários

Prefeito de Gravataí já falou com empresários da região.

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Diante da capacidade de atendimento inferior à demanda do Hospital Dom João Becker, o único da cidade, o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, está engajando empresários locais para viabilizar a construção de um novo prédio. O caminho para isso será o Programa Pró-Hospitais, que permite a empresas destinarem até 5% do ICMS devido para financiar hospitais públicos e filantrópicos, e que está perto de ser implementado no RS.