Governo do RS prepara projeto de concessão de água e saneamento em mais de 170 municípios

Para elaborar o projeto de parceria com a iniciativa privada, o governo vai contratar o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável (FDIRS), do governo federal.

A concessão teria como objetivo central atender as metas do Marco Legal do Saneamento, que prevê a universalização dos serviços de água potável e esgotamento sanitário até 2033. O governo entende que isso já está encaminhado para as cidades que têm contrato com a Corsan.