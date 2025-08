Gisele Bündchen destina R$ 9 milhões para recuperar escolas em Porto Alegre

Modelo gaúcha destinou quantia por meio do Fundo Luz Alliance em parceria com a BrazilFoundation. André Ávila / Agencia RBS

Conhecida mundialmente pela beleza e pela generosidade, a modelo gaúcha Gisele Bündchen destinou R$ 9 milhões para o Instituto Cultural Floresta, por meio do Fundo Luz Alliance em parceria com a BrazilFoundation, para obras em três escolas de Porto Alegre.

Com a reforma e construção de anexos nas escolas Leopolda Barnewitz, no bairro Cidade Baixa, Rio Grande do Sul, no Centro Histórico, e Miguel Granato Velasquez, no Sarandi, serão criadas 600 novas vagas para educação infantil (de zero a seis anos), em turno integral.

Preocupada em garantir que o dinheiro chegasse às escolas, Gisele e a família escolheram o Floresta para receber o dinheiro da campanha, depois de se certificar de que cumpriam todas as exigências de compliance da Brazil Foundation. O presidente do Floresta, Claudio Goldsztein, diz que nunca se encontrou com a modelo. Todos os contatos foram feitos via Brazil Foundation. O Floresta apresentou projetos completos, feitos por arquitetos e engenheiros voluntários, para garantir a liberação do dinheiro.

As obras de reforma e ampliação das escolas, com o mobiliário, custarão R$ 12,5 milhões — a diferença será captada pelo Floresta nos próximos meses. A iniciativa integra projeto da prefeitura de Porto Alegre para ampliação de vagas ao longo dos próximos anos.

Os três colégios foram severamente atingidos pela enchente do ano passado e demandam intervenções profundas para que as atividades de educação infantil sejam criadas ou ampliadas. As ações de reforma e construção serão coordenadas pela diretora de Educação do Floresta, Monica Vianna.

União após enchente

Desde o início da tragédia, o Fundo Luz Alliance e a BrazilFoundation se uniram para mobilizar recursos junto a doadores individuais, grandes empresas e marcas globais para levar apoio às vítimas, desde o atendimento emergencial até a reconstrução de infraestrutura na região. Com sede em Nova York e no Rio de Janeiro, a BrazilFoundation conecta doadores mundiais a organizações da sociedade civil que promovem equidade, justiça socioambiental e oportunidades no Brasil.

— Já investimos na recuperação de mais de 40 escolas da Região Metropolitana para que os estudantes pudessem voltar a estudar depois da enchente. Esta iniciativa em parceria com a BrazilFoundation permitirá irmos além do retorno para a escola, criando novas vagas com turno integral e estruturas novas — projeta Goldsztein.

O Fundo Luz Alliance, iniciativa de Gisele Bündchen, foi fundado em 2020 pela Luz Foundation em parceria com a BrazilFoundation para fornecer ajuda humanitária a famílias que sofreram os impactos gerados pela crise causada pela pandemia no território brasileiro. A partir de 2021, o Fundo também passou a contemplar projetos de proteção e regeneração do meio ambiente.