Flávio e Jair Bolsonaro defenderam rendição como se Brasil estivesse numa guerra. Evaristo Sa / AFP

Alertados para o risco de as consequências nefastas da taxação de 50% para as exportações brasileiras recaírem sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus satélites, pai e filhos exibem sinais de desespero em suas manifestações nas redes sociais. Em tom de catástrofe que lembra o filme The day after tomorrow, os Bolsonaro dobraram a aposta na terra arrasada, empurrando a culpa para o presidente Lula, citando motivos que nem estão na carta aberta de Donald Trump.

Seria cômica se não fosse trágica a descompensada comparação feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aquele mesmo que dias atrás defendeu abertamente um golpe caso o próximo presidente indulte seu pai e o Supremo Tribunal Federal revogue o perdão por considerar inconstitucional.

Pois esse mesmo senhor comparou a pressão do presidente Donald Trump via tarifaço com um dos episódios mais infames da história da Humanidade, as bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Na visão do iluminado Zero 1, a bomba de Hiroshima foi lançada pelos Estados Unidos apenas “para demonstrar força”. Os milhares de adultos e crianças queimados pela bomba não interessam na narrativa.

Ele segue o raciocínio com um resumo de como teria sido a reação do Japão:

— Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou: "Olha, nós aqui somos patriotas; isso é uma interferência do Estados Unidos aqui no nosso país; nós aqui vamos resistir; fora ianques". Qual foi a consequência três dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki para, aí, depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto duas semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, sim, onde nós não estamos em condições normais.

Traduzindo, o patriota Zero Um quer que o Brasil se renda a Trump, que o Congresso aprove uma anistia ampla, geral e irrestrita e isente todos os envolvidos nos atos violentos de 8 de Janeiro e na tentativa de golpe que, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, foi liderada por seu pai. Se isso não for feito, que se quebre o Brasil, porque a culpa será de Lula.

O pai, Jair, não chegou a falar em bomba atômica, mas na nota publicada na quinta-feira (10) em suas redes sociais trata o Brasil como se estivéssemos vivendo nas trevas de uma ditadura como a de 1964, que ele apoiou e segue apoiando. Diz um dos trechos mais risíveis:

“O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisam parar. O alerta foi dado e não há mais espaço para omissões”. E conclui: “Peço aos poderes que ajam com urgência apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível salvar o Brasil”.

Eduardo, o deputado que se licenciou para conspirar nos Estados Unidos contra o STF e o Brasil, escreveu na manhã desta sexta-feira (11): “Preparei-me para não ser um refém do regime e já adianto: prender pessoas próximas de mim no Brasil não me impedirão de seguir adiante. Até porque quem está no controle é o @realDonaldTrump. Podem ir lá negociar com ele. Boa sorte. PS: Jamais vi Trump fazer um acordo caracu”.

Em vídeo publicado no seu canal do YouTube, chamou de "tentadora" a proposta que Trump faz na sua carta para facilitar a transferência da produção de empresas brasileiras para território norte-americano.

— Se você empresário brasileiro quiser investir nos EUA, não vai ter preconceito, em semanas a gente coloca seu processo adiante. Isso daí faz muito sentido porque os EUA são mais fáceis do ponto de vista tributário, tem mais benefícios, você exporta pro mundo inteiro, tem acordos de livre comércio com vários países e blocos do mundo. Realmente é um convite tentador, um tapa com luva de pelica no Brasil — defendeu o patriota Zero Três.

Os posts de Carlos, o vereador do Rio de Janeiro, são na maioria reproduções de opiniões alheias, podem ser resumidos em uma frase publicada na quinta-feira, em letras maiúsculas: "A culpa é só do Lula”.

ALIÁS