Ex-prefeito de Porto Alegre é indicado para disputar o Senado em 2026

José Fortunati foi prefeito de Porto Alegre entre 2010 e 2017. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati foi indicado pelo PV para disputar, em 2026, uma das duas vagas gaúchas no Senado. A direção estadual do partido fez a indicação para o presidente nacional, José Luiz Penna, que planeja ampliar a representatividade da legenda em Brasília.

Fortunati preparava sua pré-candidatura a deputado federal quando surgiu a ideia de disputar a eleição majoritária. Além do fortalecimento da bancada nacional, o entendimento no PV é de que há espaço para um representante do partido no Senado especialmente em função das recentes questões climáticas envolvendo o Rio Grande do Sul, como as enchentes e estiagens.

— A indicação do meu nome está dentro do movimento de fortalecimento da esquerda. Dificilmente a federação apresentaria somente um candidato, é natural que apresente dois. Mas meu nome é para o debate, o PV não está impondo, está apresentando meu nome como um dos possíveis — explica Fortunati.

Atualmente, o PV integra federação ao lado de PT e PCdoB — união que vai perdurar, no mínimo, até abril de 2026. A relação do Partido Verde com os petistas enfrentou rusgas durante e após as eleições municipais no ano passado, mas o clima está apaziguado e as legendas caminham para uma renovação.

— Para o PV é interessante, teve renovação da direção partidária no início do ano e já tem tratativas do presidente Penna com o PT. A resposta é de que o PT nao só deseja manter a federação, como ampliar. Existem conversas entre PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB e PDT — revela o ex-prefeito.

Penna tomou posse no comando da federação em fevereiro deste ano, e assumiu as tratativas com o Partido dos Trabalhadores, justamente por entender que este é o melhor caminho para que a sigla conquiste espaço no Congresso a partir de 2027.

Fortunati acredita que sua indicação não conflita com os planos do PT, que deve estar representado pelo deputado Paulo Pimenta na disputa majoritária. Nos bastidores, os petistas articulam uma composição com PDT, PSB e PSOL em uma frente ampla da esquerda, e em troca deve apoiar o candidato de um destes partidos para a segunda cadeira no Senado. Manuela D'Ávila (que tem convites de PT, PSB e PSOL) aparece como o principal nome para este cenário.