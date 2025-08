Encontro no Planalto frustra industriais que esperam medidas para compensar tarifaço

Geraldo Alckmin lê carta da Fiergs entregue pelo presidente da entidade, Claudio Bier (esq.). Fiergs / Divulgação

Os líderes da indústria que participaram no Palácio do Planalto do lançamento de um plano de estímulo às exportações para micro e pequenas empresas saíram frustrados por não terem conseguido falar com o presidente Lula. Sentado na segunda fila, o presidente da Fiergs, Cláudio Bier, esperava poder entregar em mãos a carta dos industriais gaúchos com pedidos a Lula, mas precisou entregá-la a um assessor, porque mal terminou a solenidade o presidente saiu da sala sem falar sobre tarifaço.

Bier conseguiu entregar em mãos a carta endereçada ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que ficou no salão para conversar com os empresários. De acordo com Bier, Alckmin foi gentil, como sempre, mas não adiantou que medidas o governo planeja adotar para socorrer as indústrias prejudicadas pelo tarifaço.

— Estamos marcando posição. Esta é a terceira vez que venho a Brasília desde que o tarifaço foi anunciado e virei tantas quanto forem necessárias. A situação é extremamente preocupante para vários setores, porque nós não exportamos commodities. Exportamos produtos de alto valor agregado, que não podem simplesmente ser mandados para outros destinos — disse Bier à coluna.

O presidente da Fiergs cita o caso dos sapatos femininos exportados para os Estados Unidos, que sequer podem ser vendidos no mercado interno porque são fabricados em um padrão ao gosto das consumidoras americanas.

Em Brasília, Bier participou de reuniões na Confederação Nacional da Indústria, que está preparando a viagem de um grupo de exportadores aos Estados Unidos, para conversar diretamente com os clientes impactados pelo tarifaço. Ele, porém, não irá nessa missão. Acha que é mais adequado os exportadores apresentarem suas preocupações aos importadores.

Leia a carta entregue à Alckmin

Prezado Vice-presidente:

O cenário promovido pelo Governo estadunidense de alterações tarifárias às importações, têm gerado, além de incertezas, efeitos significativos sobre as exportações brasileiras. Para além de contar com insegurança em seus projetos futuros, as empresas exportadoras de nossa base industrial já sofrem com considerável redução nos embarques para os Estados Unidos. Assim, no intuito de defender os interesses desse setor drasticamente afetado, vimos propor uma medida que possibilite mitigar os efeitos dos prejuízos sofridos.

Como é de seu conhecimento, a indústria do RS tem forte relação comercial com os EUA, sendo o segundo estado cujas exportações são mais dependentes daquele país, representando 10% do total nacional das exportações. No ano de 2024 foram exportados US$ 1,8 bilhões, por aproximadamente 1,1 mil empresas gaúchas. O mercado norte-americano representou 11,2% das vendas da indústria de transformação do RS, sendo que a pauta de exportações é concentrada em bens industriais, num percentual de 99%.

Neste contexto apreensivo, mesmo que não haja uma taxação efetiva na ordem de 50% anunciada pelo Presidente Donald Trump, as compras de importadores estadunidenses já estão sendo comprometidas. Dentre os principais relatos da indústria gaúcha, destaca-se a suspensão de vendas para o mercado dos EUA que, para além das perdas, muitas delas foram desenvolvidas especificamente para o consumidor americano. Dessa forma, as empresas exportadoras contam com prejuízos comerciais e forte incerteza sobre a retomada do mercado em curto espaço de tempo.

Neste sentido, solicitamos a rápida análise desta Secretaria para prorrogar por um ano o prazo de cumprimento de exportação, no âmbito dos regimes aduaneiros especiais de Drawback, Recof e Recof-Sped, referente aos atos concessórios outorgados e solicitações que vencem entre julho de 2025 e julho de 2026.

Contando com a sua sensibilidade a este tema, renovamos nossa alta estima e consideração.

Atenciosamente,