Eduardo Bolsonaro vai da mania de perseguição ao delírio de grandeza

Eduardo Bolsonaro exibe sinais exteriores de megalomania desde que o pai era presidente. SAUL LOEB / AFP

Desde que o pai era presidente da República, o ainda deputado Eduardo Bolsonaro já exibia sinais exteriores de megalomania. O mais evidente deles foi se candidatar a embaixador do Brasil nos Estados Unidos, mesmo tendo como única atividade na vida a de escrivão da Polícia Federal e o exercício do mandato parlamentar. O pai se empolgou com a ideia, mas foi aconselhado pelos aliados a recuar para não correr o risco de ver o Senado rejeitar a indicação.

Depois que Jair Bolsonaro deixou o poder, Eduardo aprofundou suas relações com a extrema direita internacional e passou a viajar com frequência ao norte da América. Com a vitória e a posse de Donald Trump, sentiu-se à vontade para se licenciar do mandato por quatro meses e se autoexilar nos Estados Unidos.

Fugiu, apesar de não ter sido indiciado nas investigações sobre a tentativa de golpe. Alegando que temia ser preso, só formalizou o pedido de licença quando já estava em território americano com a esposa e os dois filhos.

Morando no Texas, passou a articular uma campanha em defesa do pai, que responde a processo por tentativa de golpe. No início, ninguém no Brasil levou a sério, até que Trump publicou uma nota em defesa de Jair Bolsonaro, acusando o Supremo Tribunal Federal de perseguir o ex-presidente e mandando parar, num ato de desrespeito à soberania brasileira.

Seguiu-se o anúncio do tarifaço, justificado pelo que definiu como tratamento injusto a Bolsonaro. Nesta quarta-feira (30), quando editou o comunicado sobre as tarifas, repetiu o argumento de que um dos motivos era a ação penal contra Bolsonaro. Também enquadrou o ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, que impõe uma série de restrições ao ministro.

Eis que no início da noite Eduardo divulgou uma nota à imprensa, assinando como “deputado no exílio”, assumindo não só a autoria das medidas de retaliação, como se apresentando como responsável pelo abrandamento do tarifaço.

Ignorou as reuniões dos empresários com seus pares nos Estados Unidos, as articulações do vice-presidente Geraldo Alckmin, a pressão interna dos americanos, diante do risco de inflação, e, imaginando que fala para uma massa ignara, fingiu desconhecer que Trump só aliviou as tarifas de produtos que os Estados Unidos precisam, porque não produzem ou não têm como importar de outros países.

Diante da confissão de que conspirou contra o Brasil para tentar salvar a pele do pai, é de se perguntar o que fará a Câmara dos Deputados quando voltar do recesso.