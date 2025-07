Eduardo Bolsonaro se afunda a cada post e caminha para renunciar ao mandato

Nesta segunda-feira (14), Eduardo deu uma longa entrevista à Folha de São Paulo e disse que não se arrepende do movimento que fez em defesa do pai e que resultou na imposição, por Donald Trump, de tarifas de 50% para as exportações brasileiras. Embriagado pelo sucesso de sua investida junto à direita americana, o filho Zero Três está se achando maior do que é, de fato. Chegou ao ponto de criticar o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, por ter procurado a Embaixada dos Estados Unidos para negociar: