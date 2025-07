Edinho Silva vence a eleição no PT sem precisar de Minas Gerais

Edinho Silva era o candidato favorito da disputa. Edinho Silva / Instagram/Reprodução

Não foi preciso esperar pela eleição em Minas Gerais, adiada no final da tarde de sábado, para o PT reconhecer a vitória do candidato Edinho Silva no processo eleitoral realizado domingo (6). Candidato do presidente Lula, Edinho fez mais de 60% dos votos nos outros Estados, o que descarta a necessidade de segundo turno, mesmo que os adversários consigam bons resultados em Minas.

O ex-prefeito de Araraquara, que tomará posse em agosto, comandará o PT nos próximos quatro anos e terá como principal desafio viabilizar uma aliança que sustente a candidatura de Lula à reeleição.

No momento, o cenário é desfavorável, com o governo perdendo popularidade. Embora Lula apareça em primeiro lugar nas pesquisas de primeiro turno, nas de segundo empata tecnicamente com os principais possíveis adversários.