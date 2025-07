Donald Trump vai conseguir o milagre de unir o Brasil que se preocupa com os brasileiros

Donald Trump publicou carta nas redes sociais. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Na carta, Trump mistura seus “sentimentos” pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com negócios de Estado. Mostra que desconhece a separação entre poderes e o funcionamento do sistema judicial brasileiro. Mais grave do que isso, mente sobre a situação da balança comercial, usando a palavra “justo” como se o sinônimo fosse aquilo que passa pela sua cabeça e não o que os dicionários consagram. Desnecessário repetir que nos últimos anos o Brasil compra mais do que vende para os Estados Unidos. Logo, se desequilíbrio existe, não é para o lado dos Estados Unidos. E que não existem as tais sobretaxas.

Trump invoca a imposição de barreiras protecionistas que só ele enxerga. Nota-se, pelo teor da carta que não consultou nem os diplomatas americanos, nem os empresários que compram produtos brasileiros. Do que aparenta ser o verdadeiro motivo da sua ira, não fala diretamente, só insinua: a reunião do Brics e a crescente aproximação do Brasil com a China, esse sim um país que tem relação comercial desequilibrada com os Estados Unidos.

Lula em discurso durante reunião dos Brics. DANIEL RAMALHO / AFP

Ao desrespeitar a soberania brasileira e ameaçar a economia de um país com quem os Estados Unidos negociam há dois séculos, Trump pode produzir o milagre de unir o Brasil que se preocupa com o futuro do seu povo (dos que só se preocupam com o próprio umbigo é preciso tratar à parte). União essa não em torno do presidente Lula, que isso as divergências ideológicas não permitem, mas de uma causa, a da proteção dos interesses nacionais. Do emprego, da estabilidade econômica, do respeito à autonomia, da civilidade nas relações internacionais.

Como disse Lula em sua resposta, a soberania é inegociável. No caso das plataformas digitais, o que está em jogo não é a liberdade de expressão, mas a responsabilidade das empresas de tecnologia pelo que publicam. E se o Brasil não proteger seus cidadãos da violência que grassa nas redes, quem os protegerá?

Ninguém definiu melhor a patacoada do presidente dos Estados Unidos do que um americano raiz, o Nobel de Economia Paul Krugmann, no texto intitulado “Programa de proteção a ditadores de Trump”. O insuspeito Krugmann chamou a ação de Trump de “maligna e megalomaníaca” disse que a ação seria motivo suficiente para o impeachment do presidente republicano.

Trump cita Bolsonaro na carta em que determina a aplicação da tarifa. Alan Santos / Presidência da República/Divulgação