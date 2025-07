Deputados ignoram apresentação sobre status da Reconstrução do RS

Plenarinho estava esvaziado logo após as 18h, com poucos deputados presentes.

O governo de Eduardo Leite destacou três secretários e técnicos da Secretaria da Reconstrução para apresentar aos deputados estaduais o status da recuperação do Estado no pós-enchente, em audiência nesta terça-feira (15) no plenarinho da Assembleia Legislativa. A despeito da relevância, o tema não foi suficiente para atrair a atenção dos parlamentares.

A reunião foi voltada aos líderes de bancada, mas estava aberta a todos. No início da audiência, pouco mais de 10 deputados (dos 55) compareceram. No entanto, a maior parte saiu ainda durante a primeira hora.

Às 18h, restavam no plenarinho apenas três parlamentares do PT : Pepe Vargas, que presidia a reunião, Sofia Cavedon e Zé Nunes, além de Guilherme Pasin (PP) e Felipe Camozzato (Novo).

Mesmo diante do quórum reduzido, o secretário Pedro Capeluppi prosseguia a apresentação, com mais de 90 slides. Além dele, estavam na mesa o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o procurador-geral, Eduardo Cunha da Costa.

Foi o Comitê Extraordinário de Acompanhamento da Reconstrução do RS, grupo estruturado pela Assembleia, quem convocou os secretários do Estado. Eles já haviam feito uma apresentação inicial, no dia 8, sobre as medidas de enfrentamento e reconstrução adotadas pelo governo. Entretanto, o encontro durou cerca de 1h30min, e parlamentares da oposição deixaram a reunião sem conseguir sanar todas as dúvidas.