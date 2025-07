Deputados de oposição culpam governo Lula por tarifaço de Trump, articulado por Eduardo Bolsonaro

Lindenmeyer, Zucco, o presidente da Federasul, Rodrigo Costa, Van Hattem, Marcon e Nogueira. Federasul / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Convidados pela Federaul para falar no tradicional almoço Tá na Mesa sobre "ações estratégicas para o reerguimento do Rio Grande do Sul", três deputados federais de oposição abordaram os prejuízos do tarifaço de Donald Trump para a economia gaúcha, mas jogaram toda a responsabilidade no presidente Lula e nos diplomatas brasileiros. Dois integrantes da base do governo deram outra interpretação.

Apesar de Trump ter citado o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na carta em que anunciou a tarifa de 50%, Luciano Zucco (PL), Marcel Van Hattem (Novo) e Maurício Marcon (Podemos) responsabilizaram Lula e o ministro Alexandre de Moraes, a quem responsabilizaram pelo tarifaço.

— Sou totalmente contra qualquer tipo de taxação, mas lembro que foram 20 países taxados no mesmo dia que o Brasil, depois mais 10. Qual foi a ação deles? A busca pelo diálogo, o equilíbrio. Vai a Washington, senta e dialoga. Não é buscando conflito que se acha uma solução — defendeu Zucco, sem relacionar o tarifaço com as ações do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.

— O Brasil inteiro está pagando pelas ações do governo. O Congresso não pode ficar acovardado, precisa fazer a sua parte e agir. Se não pautar as pautas necessárias, é o povo na rua para pressionar — defendeu Van Hattem, sem citar a anistia aos condenados do 8 de janeiro.

— Venho pedir socorro porque a oposição está encurralada por um sistema ditatorial. O Congresso não vale mais nada, a democracia precisa ser respeitada. Nesse governo, o que os parlamentares definem não está sendo respeitado — bradou Marcon.

Mais ponderado, Ronaldo Nogueira (Republicanos) defendeu o diálogo do governo federal com autoridades americanas, o que seria, na visão do deputado, uma "demonstração de sabedoria". Além disso, criticou Lula por manifestações "desastrosas" e teme que a conta dos erros do governo seja paga pelos trabalhadores e pelo setor produtivo.

— De sã consciência, ninguém vibra com o tarifaço. Afeta diretamente nossa economia, traz retrocesso social severo para o Brasil. O que acontece hoje é consequência do sinal que a democracia brasileira tem demonstrado para o mundo.

Para defender o governo, a Federasul convidou o deputado Alexandre Lindenmeyer (PT), que fez uma extensa manifestação em defesa do Executivo federal. O petista destacou números e ações do terceiro governo de Lula, e deixou claro que a taxação sobre produtos brasileiros não se restringe ao Brasil, já que os Estados Unidos defendem em primeiro lugar os seus próprios interesses econômicos.

— Relativizo essa narrativa do caos, sem abrir mão do fato de que o presidente Lula determinou ao vice Geraldo Alckmin fazer o aprofundamento e o resgate das relações comerciais, sem abrir mão daquilo que é o fundamental: a soberania nacional e respeitar tratados internacionais, defendendo um multilateralismo

Viagem aos Estados Unidos

Zucco anunciou a intenção de viajar aos EUA para negociar uma saída diplomática à taxação. Federasul / Divulgação

Ainda na Federasul, Luciano Zucco (PL-RS), disse que articula uma viagem aos Estados Unidos para negociar uma saída diplomática para a taxação. Zucco deve ir acompanhado de senadores e deputados aliados a Jair Bolsonaro.

Em Brasília, senadores articulam uma viagem aos Estados Unidos para dialogar com congressistas norte-americanos. A comitiva é liderada por Nelsinho Trad (PSD-MS), que reforçou o caráter suprapartidário da missão — tanto é que estará acompanhado de parlamentares como os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e o da bancada petista, Rogério Carvalho (SE), assim como os dois ex-ministros de Bolsonaro, Tereza Cristina (PP-MS) e Marcos Pontes (PL-SP). O grupo tinha agenda marcada com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta quarta-feira (23), para tratar da viagem.

A comitiva recebeu críticas de Eduardo Bolsonaro que, em nota pública, disse que não tem vínculo com o grupo e que os senadores "não falam em nome do presidente Jair Bolsonaro".