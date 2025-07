Deputado gaúcho propõe comissão na Câmara para tratar do tarifaço de Trump ao Brasil

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS) protocolou nesta sexta-feira (11) um requerimento para criar uma comissão externa na Câmara dos Deputados sobre o tarifaço de Donald Trump ao Brasil. A ideia é que o grupo de oito parlamentares dialogue com os governos brasileiro e norte-americano, além do congresso dos Estados Unidos.

No requerimento, Nogueira sugere que a comissão atue junto à União para "manter postura de prudência e serenidade diante do episódio". O gaúcho também pretende dialogar com a Casa Branca para que "reavalie a decisão em consideração à cooperação histórica entre os dois países". O grupo ainda buscaria apoio à causa entre parlamentares norte-americanos.