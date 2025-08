Deputada gaúcha visita túmulo de Trotsky e participa de congresso internacional que faz contraponto à extrema direita

Deputada Fernanda Melchionna estará no México para congresso da esquerda. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) é a única representante gaúcha a integrar a delegação brasileira no segundo Congresso Pan-Americano, que ocorre entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, na Cidade do México. O evento reúne parlamentares e líderes de esquerda de 12 países da América e se apresenta como contraponto internacional à ascensão da extrema direita — materializada em encontros como a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), organizada por Eduardo Bolsonaro.

Com o lema “Solidariedade entre povos, soberania entre nações”, a proposta do evento é que os participantes compartilhem ideias e aprendizados, discutam sobre as crises do hemisfério e definam caminhos possíveis para sair de cada uma delas.

O congresso será dividido em seis sessões de trabalho com diferentes temáticas. No primeiro dia, serão abordados os temas Democracia, Igualdade e Prosperidade. Já no segundo, os debates se aprofundarão sobre Sustentabilidade, Soberania e Solidariedade.

— A extrema direita tem se organizado ao redor do mundo, ameaçado democracias e imposto sua agenda fundamentalista. É urgente que a esquerda também consiga se articular internacionalmente para barrar retrocessos democráticos e as ofensivas do imperialismo — defende Melchionna.