Definição do PL não deve apressar adversários na corrida pelo Piratini

Gaúchos vão eleger novo governador ou governadora em 2026. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O lançamento antecipado dos principais nomes da futura coligação PL-Novo não deverá apressar o calendário de definições dos outros concorrentes que estão com as candidaturas alinhavadas. Primeiro, porque a construção das alianças depende de fatores externos ao Rio Grande do Sul. Segundo, porque a avaliação é de que faz mais sentido esperar pela janela de março para ter certeza de como ficarão as federações e as trocas de partido dos deputados.

Não é novidade para nenhum dos protagonistas da eleição que o MDB terá o vice-governador Gabriel Souza concorrendo à reeleição. Embora alguns partidos queiram esperar para ter certeza de que Gabriel é viável, todos sabem que pesquisas feitas antes de agosto significam muito pouco, já que José Ivo Sartori e Germano Rigotto só deslancharam depois do início da propaganda de rádio e TV.

Quem estará com Gabriel? O PSD, por ser o partido do governador Eduardo Leite, mas não necessariamente como vice. O mais provável é que o próprio Leite seja candidato ao Senado, se não conseguir viabilizar a candidatura a presidente. A hipótese de o governador gaúcho ser vice de Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele dispute a Presidência da República, esbarra no fato de que a família Bolsonaro tentará emplacar um dos seus como número 2 da chapa.

Gabriel gostaria de ter um nome do PP como vice, mas o deputado Covatti Filho — que se lançou candidato a governador para evitar disputas internas e para poupar a mãe, Silvana, de desgaste — se empolgou com a receptividade e poderá acabar concorrendo ao Piratini. Se isso ocorrer, Silvana concorrerá a deputada federal. A ala direita do PP resiste a uma aliança com Gabriel, porque no Interior o MDB é um adversário histórico.

A união da centro-esquerda, que o ex-governador Tarso Genro está tentando articular, é o principal motivo para PT, PSOL, PCdoB e PSB evitarem formalizar o lançamento de nomes agora. Para atrair o PDT, que tem Juliana Brizola como pré-candidata ao Piratini, líderes do PT adotaram o discurso de que quem busca uma aliança ampla não pode impor nomes.

Nos bastidores, o discurso é diferente do oficial. Os petistas acreditam que a tendência é o PDT fechar com Gabriel Souza e Juliana concorrer a deputada federal, para reforçar a bancada na Câmara, preocupação número 1 do partido hoje. Juliana não seria vice de Edegar Pretto — nem ele dela, embora oficialmente todos se digam abertos ao diálogo.

Pretto é o nome do PT para governador. Na improvável hipótese de uma aliança com o PDT, tendo Juliana como candidata, Pretto disputaria uma vaga na Câmara, já que para o Senado o nome do partido é Paulo Pimenta. A segunda vaga ficaria para um partido aliado, provavelmente o PSB, que tentar atrair para seus quadros a ex-deputada Manuela D’Ávila — que deixou o PCdoB e é afinada com o prefeito reeleito de Recife, João Campos, presidente nacional do partido e líder nas pesquisas para o governo de Pernambuco.

Especula-se que Campos poderá decretar uma intervenção no diretório estadual do PSB, a pedido do ex-deputado Beto Albuquerque, e que se isso acontecer Manuela será convidada a assumir a presidência estadual do partido. Manuela tem dito que deve definir seu destino até dezembro e que não sabe se será candidata a algum cargo em 2026. Beto deve concorrer a deputado estadual.