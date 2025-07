Decisões judiciais precisam ser claras, e o despacho de Alexandre de Moraes não foi

As restrições impostas na cautelar da semana passada não incluíam a proibição para Bolsonaro mostrar a tornozeleira como se fosse um troféu, nem seus seus aliados de publicarem as fotos e as manifestações do ex-presidente. Alexandre de Moraes não pode impor censura prévia. Deixa falar, e cada um que responda pelo que disser ou publicar, mas sempre depois. Se o ex-presidente incitar seus seguidores contra as instituições, temos um fato, mas se ficar só no chororô de que está sendo injustiçado é simples manifestação política, protegida pela liberdade de expressão.