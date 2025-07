Decisão de Alexandre de Moraes sobre IOF é uma anomalia política e jurídica

Moraes manteve decreto do governo sobre aumento do IOF, mas retira trecho sobre risco sacado.

O excesso de poder dos ministros, tão criticado por boa parte da sociedade, vem dos outros poderes e de uma legislação tortuosa, com um cipoal de recursos que permite levar qualquer querela ao Supremo Tribunal Federal. No caso do IOF, é preciso lembrar que a Constituição permite ao presidente da República editar decretos. Mas a lei que trata do Imposto sobre Operações Financeiras reza que a alíquota não pode ser elevada no meio do ano só para aumentar a arrecadação. É um “imposto regulatório”.