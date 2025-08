De trapalhada em trapalhada, Zambelli enterra carreira política

Carla Zambelli foi presa na Itália nesta terça-feira (29). NINO CIRENZA / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O plano da deputada Carla Zambelli (PL-SP) era fazer na Europa o que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez nos Estados Unidos e mobilizar a direita contra o Supremo Tribunal Federal, que a condenou a 10 anos de cadeia. Deu tudo errado e, 50 dias depois da fuga, Zambelli foi presa nesta terça-feira (29) em Roma, de onde deverá ser deportada para o Brasil.

As trapalhadas de Zambelli começaram na véspera da eleição de 2022, quando resolveu, de arma em punho, correr atrás de um homem com quem discutira em um bar na região dos Jardins, em São Paulo. Ela tinha direito à posse da arma, mas não ao porte, e sua conduta colocou em risco pessoas que não tinham nada a ver com a briga.

Até então aliada incondicional de Jair Bolsonaro, a deputada caiu em desgraça com a família, que a culpava pela derrota em 2022. Eleita deputada federal, perdeu o mandato em junho deste ano, quando foi condenada na Ação Penal 2428 a 10 anos de prisão em regime inicial fechado e multa no valor de 2 mil salários-mínimos, pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica — em conluio com o hacker Walter Delgatti, condenado a oito anos de e três meses de prisão e multa de 480 salários-mínimos.

De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), Delgatti teria violado mecanismos de segurança e invadido dispositivos informáticos do CNJ sob o comando de Zambelli, que pagou os serviços do hacker com a verba de deputada federal.

De agosto de 2022 a janeiro de 2023, ele teria adulterado dados de documentos como certidões, mandados de prisão, alvarás de soltura e quebras de sigilo bancários, com o objetivo de prejudicar a administração do Judiciário e a credibilidade das instituições e gerar vantagens políticas para a parlamentar. Um dos documentos falsos inseridos foi um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.