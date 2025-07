Crise com os Estados Unidos reforça papel de Alckmin no governo

Lula rasgou elogios para Alckmin e deu recado a Trump durante evento em Osasco (SP). Ricardo Stuckert / Divulgação

A crise provocada pelo tarifaço colocou em evidência no cenário de Brasília a figura serena do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É ele o interlocutor dos empresários e o homem escalado para conversar com o governo dos Estados Unidos, tarefa até aqui frustrada pela irredutibilidade do presidente Donald Trump.

Na próxima segunda-feira (28), os líderes dos setores mais prejudicados pelo tarifaço terão mais um encontro com Alckmin e com Lula em Brasília para discutir estratégias de reação e o programa do governo para socorrer as empresas afetadas.

Nesta sexta-feira (25), em Osasco, Lula ressaltou o papel de Alckmin na negociação com os Estados Unidos e reafirmou que é ele o negociador escalado pelo Brasil. Ao lado de Alckmin, discursou:

— Esse moço aqui, Geraldo Alckmin, é o meu vice-presidente. Esse cara é exímio negociador, não levanta a voz e não manda carta. Ele só quer conversar.

Como se falasse diretamente ao presidente dos Estados Unidos, provocou em tom de bravata:

— É preciso conversar. E está aqui o meu conversador número 1. Ninguém pode dizer que o Alckmin não quer conversar. Todo dia ele liga para alguém e ninguém quer conversar com ele. Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir, para tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram. E quando você souber a verdade, você vai falar: “Lula, eu não vou mais taxar o Brasil, vamos ficar do jeito que está”.

O presidente disse que Trump foi induzido a acreditar na mentira de que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sofrendo perseguição no Brasil:

— O Bolsonaro não está sendo perseguido. Ele está sendo julgado com todo o direito de defesa. Ele tentou dar um golpe neste país. Ele não queria que eu e o Alckmin tomássemos posse e chegou a montar uma equipe para matar o Lula, o Alckmin e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Isso já está provado por delação deles mesmos.