CPI das concessionárias de energia será instalada após apoio de Branchieri

O deputado Claudio Branchieri (Podemos) confirmou que vai assinar a CPI das concessionárias de energia elétrica e a comissão será, finalmente, instalada. O parlamentar fez o anúncio durante a sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira (16). Com o apoio de Branchieri, o protocolo para abrir a investigação chega enfim a 19 assinaturas, o mínimo necessário para abrir uma CPI — depois de uma controvérsia envolvendo a rubrica do presidente da Casa, Pepe Vargas (PT).

A CPI já foi protocolada na presidência da Assembleia. A Procuradoria da Casa já validou todas as assinaturas e fará a análise do requerimento, dando parecer ao presidente Pepe, que detém a palavra final sobre a instalação da comissão.

A motivação do parlamentar para assinar o requerimento um ano e meio depois de a CPI ter sido sugerida por Miguel Rossetto (PT) é o projeto de concessão do bloco 2 de rodovias. Para Branchieri, o modelo proposto pelo governo estadual é um "mau negócio". Ele acredita que, se o governador Eduardo Leite não tem essa mesma leitura, também pode não ter tido em certames anteriores.

— A gente insiste que o bloco 2 é um mau negócio e o governo não quer nem saber. Se o governo parece não ter muita noção de quando eles fazem um mau negócio, presumo que também não teve quando privatizou as empresas. Todo o povo gaúcho reclamou da Equatorial e do serviço prestado. Tão logo descer da tribuna, estarei assinando a CPI da Equatorial, porque provavelmente esse processo de privatização e concessão foi tão ruim quanto será ruim o do bloco 2 — bradou, na tribuna.

Branchieri lembrou que o governo do Estado defende que a concessão do bloco 2 é um processo "irreversível", mesmo sob apelos e críticas de deputados e líderes do Vale do Taquari e da região Norte, onde ficam as rodovias afetadas. Para o deputado do Podemos, Leite "fechou-se no castelo" e não pode ignorar os parlamentares.

— Vamos fazer o governador pagar um preço político por fechar-se no castelo e não ouvir o povo gaúcho. Assinarei a CPI e espero que a gente faça o governador entender que a Assembleia não é mais um apêndice dele. Essa Assembleia tem voz, tem que ser ouvida, e que se não for por bem, pode ser por mal.

Falhas na prestação de serviço

Rossetto justifica a abertura da CPI "por flagrantes falhas na prestação de serviços de distribuição de energia elétrica no Estado". O pedido de seis páginas faz críticas tanto à CEEE Equatorial quando à RGE e tem, como objetivo, entender as "causas do atendimento ineficiente" das duas concessionárias, principalmente em relação a quedas de luz frequentes, cobranças indevidas e metas contratuais. Os parlamentares também fazem críticas à agência reguladora que fiscaliza as concessões, por delegação da Aneel, a Agergs.

Se instalada, a comissão terá 120 dias de trabalhos para solicitar documentos e convocar audiências com as empresas e testemunhas. O prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias, se houver necessidade.

Assinam o requerimento da CPI:

Miguel Rossetto (PT), autor da proposta Halley Lino (PT) Valdeci Oliveira (PT) Laura Sito (PT) Luciana Genro (PSOL) Matheus Gomes (PSOL) Adão Pretto (PT) Bruna Rodrigues (PCdoB) Zé Nunes (PT) Jeferson Fernandes (PT) Stela Farias (PT) Leonel Radde (PT) Sofia Cavedon (PT) Capitão Martim (Republicanos) Rodrigo Lorenzoni (PL) Paparico Bacchi (PL) Kelly Moraes (PL) Delegado Zucco (Republicanos) Claudio Branchieri (Podemos)

