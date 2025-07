Conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe vão receber cerca de 2 milhões em atrasados

Conselheiros do TCE sergipano vão receber bolada milionária como licença compensatória. TCE-SE / Divulgação

Uma notícia sobre o valor que os conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe vão receber a título de pagamento retroativo por acúmulo de funções fez soar o alarme entre funcionários do TCE do Rio Grande do Sul. Inicialmente, o cálculo feito pelo tribunal gaúcho sobre o impacto do pagamento retroativo a 2015 indicava que conselheiros que tivessem direito ao adicional de um terço, por 10 anos, teria, algo como R$ 1,4 milhão a receber. Em Sergipe, no entanto, o tribunal reconhece que o valor ficará em torno de R$ 2 milhões para cada um.

O portal Metrópoles teve acesso à planilha e à base de cálculo dos pagamentos. O maior deles será efetuado a um conselheiro, no valor de R$ 2.193.048,09. Outros oito serão beneficiados por mais de R$ 2 milhões e seis deles vão receber entre R$ 1 milhão e R$ 1,9 milhão.

O penduricalho a ser pago é o “acúmulo de jurisdição”, o mesmo que os conselheiros do TCE-RS vão receber inspirados no adicional de acervo do Judiciário e do Ministério Público, que vem sendo pago como “licença compensatória”. Em vez de um dia de folga a cada três trabalhados, os conselheiros podem optar por receber em dinheiro. No caso do retroativo, o pagamento (lá e cá) será feito em dinheiro, de acordo com a disponibilidade de orçamento.

Os valores serão pagos como verba indenizatória, o que significa que serão isentos de Imposto de Renda e não entrarão no cálculo do teto salarial para fins de estorno dos valores excedentes.