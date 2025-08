Como Tarcísio de Freitas pode influenciar a eleição do Rio Grande do Sul 

Mais cotado para concorrer pela direita, Tarcísio não confirma desejo publicamente. Marco Favero / Agencia RBS

Com o xadrez eleitoral tomando forma, uma peça de fora do Rio Grande do Sul será determinante para a composição do tabuleiro gaúcho em 2026. Nome mais cotado para representar a direita na corrida presidencial, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, terá influência direta na formação de alianças e nos discursos dos futuros candidatos ao Palácio Piratini, sobretudo nos casos de Luciano Zucco (PL) e Gabriel Souza (MDB).

De largada, a candidatura de Tarcísio tende a dar impulso a Zucco, de quem é amigo há 30 anos e apoiador declarado. Além da transferência de prestígio por estar no mesmo palanque, Tarcísio pode ajudar o deputado federal se decidir migrar para o PL e confirmar a aliança com o centrão, que já se movimenta para emplacar seu vice. Entre os cotados, estão o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, e a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Nesse cenário, aliados de Zucco apostam em um alinhamento vertical, empurrando o PP para sua coligação e levando de bandeja o federado União Brasil. O movimento provocaria uma mudança dos planos de parte dos líderes do PP gaúcho, hoje mais próximos de Gabriel.

Caso Tarcísio decida permanecer no Republicanos, entretanto, o cenário torna-se mais confortável para o vice-governador, sobretudo porque o partido negocia uma federação com o MDB.

Conforme um apoiador próximo, esse seria o “melhor dos mundos” para Gabriel, visto que garantiria o Republicanos na aliança governista, levaria o vice-governador para um apoio pragmático a Tarcísio e esfriaria a hipótese de replicar a polarização nacional no RS, fenômeno que quase retirou Eduardo Leite do segundo turno em 2022. Como efeito colateral, entretanto, há risco de afastar o PDT, aliado que têm ganhado cada vez mais espaço no Piratini.

No caso de Leite, a candidatura presidencial de Tarcísio sepultaria de vez sua pretensão de disputar o Planalto, já que ficaria sem legenda — o presidente do seu PSD, Gilberto Kassab, tem compromisso com o apoio ao governador paulista.

Longe do inverno

Eduardo Leite escolheu Natal, no Rio Grande do Norte, para passar a semana de férias. Antes, fará escala nesta segunda no Rio de Janeiro para participar de um painel sobre o futuro do país ao lado do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes. A atividade faz parte das celebrações dos 100 anos do jornal O Globo.

Leite reassume o Piratini no dia 4 de agosto.

Cadeira em disputa

Começa a contar nesta segunda-feira a licença do deputado Thiago Duarte (União Brasil) para assumir a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, mas há incerteza sobre quem ocupará a cadeira.

A Justiça Eleitoral ainda não decidiu se a Assembleia deve chamar a primeira suplente, Barbara Penna, ou o segundo, Ruy Irigaray. O União Brasil entrou com ação alegando que Barbara não deve ser convocada pois cometeu infidelidade partidária ao migrar para o Podemos.

O advogado de Barbara, Lucas Lazari, entrega nesta segunda a defesa ao Tribunal Regional Eleitoral.

Dinheiro da concessão

O governo do Estado vai repassar recursos do Funrigs, o fundo da reconstrução, à concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), administradora do bloco 3 de rodovias estaduais, que reúne estradas da Serra e do Vale do Caí.

O bloco foi concedido em 2023, mas o aporte de recursos será para compensar obras emergenciais feitas para recuperar as estradas dos danos causados pela enchente do ano passado. O valor ainda não está fechado.

Mandato renovado

O governador Eduardo Leite reconduziu ao cargo o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Ângelo Gräbin Borghetti. Ele chefiará a instituição até 2027.

Natural de Não-Me-Toque, Borghetti está no cargo desde 2023, quando substituiu Geraldo da Camino no comando do órgão que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Troca de bancos

Funcionário de carreira do Banrisul, Atilo da Luz Escobar foi indicado pelo governo Leite para a diretoria do Badesul. Escobar é filiado ao PDT.

Plano Diretor

Cautelar emitida pela conselheira substituta Heloísa Piccinini, do Tribunal de Contas do Estado, determinou suspensão das atividades do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. O órgão é responsável por avaliar e aprovar grandes empreendimentos.

Plano Diretor II

A decisão do TCE não afeta a revisão do Plano Diretor da Capital. No calendário do governo Melo, 28 de agosto é a data aprazada para enviar o projeto à Câmara de Vereadores.

