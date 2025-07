Comissão da Câmara aprova projeto que estabelece saúde mental como direito para crianças e adolescentes

Deputado gaúcho Osmar Terra foi relator do texto na Comissão de Saúde. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados/Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Avançou na Câmara dos Deputados a proposta que estabelece o direito a saúde mental para crianças e adolescentes. A Comissão de Saúde aprovou o relatório do deputado Osmar Terra (MDB-RS) com parecer favorável ao projeto de lei 4.928/2023, da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

O texto propõe mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ao incluir expressamente o cuidado com a saúde mental como um dos direitos fundamentais do público infantojuvenil. O projeto também prevê a organização do cuidado em rede, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e a capacitação permanente dos profissionais envolvidos na assistência.

No relatório, Terra afirma que a proposta busca responder a um cenário alarmante. Dados do Ministério da Saúde citados no documento apontam que, em 2021, o suicídio foi a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos e a quarta entre jovens de 20 a 29 anos. Entre 2010 e 2021, a taxa de mortalidade por suicídio cresceu 42% no Brasil, com tendência de alta após a pandemia de covid-19.

Ainda conforme o relatório, somente em 2021 foram registrados 114.159 casos de violência autoprovocada, com maior incidência entre adolescentes. O parlamentar destaca que cerca de 90% dos suicídios estão relacionados a transtornos mentais, o que reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à prevenção e ao cuidado integral.

— O tema deixa de ser apenas uma questão de política setorial da saúde para se consolidar como um componente central dos direitos fundamentais de toda criança e adolescente — afirmou o deputado.

Com a aprovação na Comissão de Saúde, o projeto segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).