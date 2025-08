Com exceções abertas por Trump, pancada dos Estados Unidos vai doer um pouco menos

Donald Trump incluiu lista de exceções ao tarifaço de 50% e aliviou impacto no Brasil. Jim WATSON / AFP

Não por caridade, mas na defesa dos interesses dos consumidores do seu país, o presidente Donald Trump aliviou, e muito, o impacto do tarifaço de 50% sobre os produtos importados do Brasil. Apesar de o documento em que confirma a tarifa adicional, a vigorar dentro de sete dias, ser baseado principalmente em alegações de natureza política, a boa notícia é que setores importantes da economia brasileira entraram numa extensa lista de exceções.

Cada setor ainda está avaliando a situação, e para os prejudicados o governo federal deverá anunciar a qualquer momento um pacote de de socorro. A avaliação preliminar é de que o prejuízo será bem menor do que os R$ 19 bilhões que teriam um efeito arrasador no PIB brasileiro.

Na longa lista de exceções estão produtos essenciais ao consumidor americano, como suco de laranja e polpa de frutas. O que mais pesa, para o país, é a inclusão da aviação civil na lista de exceções, o que salva a Embraer. Minério de ferro, petróleo e gás, assim como fertilizantes, também seguirão com tarifa de 10%.

Para o Rio Grande do Sul, a melhor notícia é a inclusão da celulose na lista de exceções, notícia importantíssima para a CMPC, que exporta uma parte relevante da sua produção para os Estados Unidos e estava se preparando para remanejar as cargas para o Chile. A empresa garantiu que, mesmo se o tarifaço fosse mantido, não alteraria seu plano de investimentos no Rio Grande do Sul, com a construção de uma planta em Barra do Ribeiro.

Outro setor da economia gaúcha que ficaria em apuros com a taxação de 50% mas foi poupado é o da madeira. O decreto de Trump especifica que estarão isentas a “madeira tropical, serrada ou lascada longitudinalmente, cortada em fatias ou desenroladas, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, cortiça e polpa de madeira”. Isso significa que seguirão com a tarifa de 10% as exportações de pisos, madeira para a construção de casas, aglomerados, pellets e outros insumos usados na fabricação de móveis.

Pelo que se pode interpretar do documento, dos produtos exportados pelo Rio Grande do Sul, o mais importante entre os que serão submetidos à tarifa de 50% é a carne — a menos que nos próximos sete dias a lista de exceções seja revisada e ampliada.

Mesmo com a desidratação do tarifaço, o setor calçadista também não escapou, o que praticamente inviabiliza as exportações para os Estados Unidos. Também foram taxados o tabaco, que afeta a região de Santa Cruz do Sul, e o setor armamentista, muito forte em Montenegro e no Vale do Sinos.

Motivações

A motivação alegada por Trump só é compreensível à luz das manifestações anteriores dele em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e das empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que não querem se submeter às leis brasileiras. O comunicado sobre o conteúdo do decreto diz que as medidas estão baseadas em uma "ameaça incomum e extraordinária do Brasil à segurança, à política externa e à economia dos EUA".

Menciona também o que os Estados Unidos consideram perseguição a Bolsonaro e seus aliados. Diz o texto: “A Ordem considera que a perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivados pelo Governo Brasileiro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores constituem graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil".