Cheuiche lança na Assembleia livro sobre gênese da Revolução Farroupilha

Ilustrações de Gilmar Fraga estampam a capa do livro sobre a Revolução Farroupilha na Assembleia Legislativa. Reprodução / Divulgação

Um livro fundamental para entender a gênese da Revolução Farroupilha será lançado nesta terça-feira (8), às 18h, na Assembleia Legislativa. É O Alvorecer da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Revolução Farroupilha, obra do escritor Alcy Cheuiche, ilustrada por Gilmar Fraga, com apresentação do deputado Pepe Vargas.

No dia 20 de abril de 1835, tomaram posse na Assembleia alguns expoentes da Revolução Farroupilha, hoje nomes de cidades e ruas por todo o Rio Grande do Sul, como Bento Gonçalves, Padre Chagas, Domingos José de Almeida e Mariano de Mattos. Cheuiche conta que no plenário travaram-se debates acalorados entre farroupilhas e caramurus, estes liderados pelo presidente da Província, saudosistas do domínio de Portugal.

Foi na Assembleia que os rio-grandenses tentaram evitar a Guerra dos Farrapos, que finalmente eclodiu em 20 de setembro do mesmo ano. O livro valoriza os primeiros republicanos do Brasil, aos quais vieram unir-se Giuseppe Garibaldi e Luigi Rossetti, dando dimensão internacional à Guerra dos Farrapos.

O lançamento do livro faz parte das comemorações alusivas aos 190 anos do Parlamento gaúcho, celebrados em 20 de abril de 2025.

A cerimônia de lançamento da obra contará com apresentação musical do cantor e compositor Vinícius Brum, acompanhado por Guilherme Castilhos no violão, Miguel Tejera no contrabaixo, e Paulinho Goulart no acordeon. Após, haverá sessão de autógrafos.

Capa do livro que será lançado nesta terça-feira (8), com edição da Almalinda; Reprodução / Divulgação