Chegou a hora de os ricos pagarem mais Imposto de Renda

Lula defendeu a taxação dos super ricos durante Caminhada de Dois de Julho, na Bahia. Ricardo Stuckert / Divulgação

Uma pesquisa realizada peal Atlas/Intel mostrou que 58% dos brasileiros são a favor de aumentar a taxação de bilionários, bancos e bets (que vem sendo chamada de “taxação BBB"). O índice poderia até ser mais elevado, dado que a soma dos brasileiros pobres e da classe média — que paga 27,5% de Imposto de Renda e o que sobra gastam outro tanto ou mais em tributos — é bem superior a esse índice.

Desde que concorreu ela primeira vez, em 1989, Lula promete taxar as grandes fortunas. Depois de perder três eleições, o metalúrgico assumiu o poder em 2003, foi reeleito em 2006 e em 2022 e não conseguiu seu intento. Pelo contrário, os bancos não têm o que reclamar dos governos do PT (nem dos outros), porque seus balanços têm mostrado lucro de dar inveja.

No Congresso, não é de estranhar a resistência ao aumento do imposto para os mais ricos, mesmo que essa seja a contrapartida para isentar assalariados que ganham até R$ 5 mil. Não é de estranhar porque há entre os deputados e senadores muito ricos que, além do subsídio, recebem dividendos e acham legítimo não pagar imposto.

Na população em geral, a resistência é ideológica (por achar que é coisa do PT) ou fruto de desinformação, talvez porque muitos assalariados não tenham clareza do que é um milionário (ou bilionário).

Nos últimos dias, tem se multiplicado nas redes sociais, por obra de petistas e simpatizantes do atual governo, um trecho de entrevista dada pelo economista Paulo Guedes, quando era ministro da Economia do governo Bolsonaro. Disse Guedes ao podcast Flow, em setembro de 2022:

“Falta acertar lá embaixo. Falta corrigir a tabela do Imposto de Renda, isentar mais. Mas aí você tem que pegar lá em cima, lucros e dividendos, a turma do segundo andar. Sessenta mil pessoas receberam R$ 300 bilhões e pagaram zero! Olha, os governos de centro-esquerda ficaram aí 30 anos e nunca tiveram coragem de botar a mão no andar de cima. Nós estamos falando de megabilionários que... É o que eu sempre disse: Você não tem de ter vergonha de ser rico, você tem de ter vergonha é de não pagar imposto. Se um funcionário seu paga 27,5% (de Imposto de Renda), por que você paga zero?"

O ministro também não ousou mexer com o andar de cima, talvez porque tenha lhe faltado respaldo ou porque sentiu que o Congresso não permitiria. Esse trecho da entrevista vale ser lembrado para mostrar que combater a imensa desigualdade tributária existente no Brasil não é coisa de esquerdista.

O Congresso terá essa oportunidade nos próximos dias, quando for discutido o projeto de isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil, compensando a perda de receita com a taxação dos mais ricos. Tem outra oportunidade de mostrar que o equilíbrio fiscal não precisa ser feito apenas às custas dos pobres, quando forem discutidos os cortes de benefícios fiscais.

Não se trata de uma guerra de pobres contra ricos, como faz crer a campanha dos petistas nas redes sociais, mas de justiça fiscal.

E as bets?