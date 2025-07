Chapa de oposição no Tribunal de Justiça divulga prioridades

Eduardo Uhlein (centro) encabeça chapa da oposição na eleição do TJRS. Carol Negreiro / Divulgação

Lançada em março, a chapa que representa a oposição na eleição do Tribunal de Justiça está percorrendo o Rio Grande do Sul em busca de apoio. Batizada de TJ+, a chapa liderada pelo desembargador Eduardo Uhlein se apresenta como alternativa ao grupo que está no poder.

Os opositores elegeram como principais eixos de sua plataforma o planejamento de carreira com previsibilidade, a adoção de soluções tecnológicas com responsabilidade, o fortalecimento da atuação colegiada nas decisões institucionais, a gestão de dados para eficiência e a modernização da administração, com respeito à trajetória do Tribunal.

— Acreditamos que é hora de abrir um novo ciclo no TJRS, com diálogo aprofundado, decisões compartilhadas e foco real nas necessidades da magistratura. Queremos somar experiências, acolher diferentes vozes e avançar em soluções que fortaleçam a Justiça e o serviço prestado à sociedade — diz Uhlein, candidato à presidência do TJRS.

A chapa TJ+ é composta também pelos desembargadores Cláudio Luís Martinewski (1º vice-presidente), Rosane Bordasch (2ª vice-presidente), Ana Paula Dalbosco (3ª vice-presidente) e Ricardo Pippi Schmidt (corregedor-geral da Justiça).

Situação

A situação tem como candidato a presidente do desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira e foi apresentada no início de julho. Antonio Vinicius já foi vice-presidente da Corte e hoje comanda os conselhos de Comunicação e de Inovação. Segundo ele, a chapa representa "continuidade e transformação".

— Queremos dar sequência a bons projetos. Somos uma chapa com muita experiência, e ao mesmo tempo, estamos trazendo pessoas novas para ocupar a gestão e compor uma transição de liderança — afirmou no dia da apfresentação ao presidente do TJ, desembargador Alberto Delgado Netto.

Além de Antonio Vinicius, a chapa é integrada pelos desembargadores Ricardo Torres Hermann (1º vice-presidente), Leonel Pires Ohlweiler (2º vice), Rosaura Marques Borba (3ª vice) e Luciano André Losekann (corregedor-geral).

Leia Mais Apresentada chapa de situação para disputa da presidência do Tribunal de Justiça

A eleição, com a participação apenas de desembargadores, deverá ocorrer no início de dezembro e a posse da nova gestão em fevereiro de 2026.

Atual gestão