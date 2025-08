Cartaz em apoio a Trump e silêncio: Bolsonaro reúne apoiadores durante motociata em Brasília

Bolsonaro foi ovacionado por apoiadores e motociclistas na chegada ao evento. Sergio Lima / AFP

De tornozeleira eletrônica, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira (29) de uma motociata em Brasília, ao lado da esposa, Michelle, do filho Flavio e de simpatizantes. Bolsonaro trocou a garupa de uma moto por um carro de som, onde esteve durante todo o trajeto, seguido por motociclistas que participavam do festival Moto Week.

O ex-presidente não discursou durante o evento, usando o argumento de que está impedido pela Justiça. Ele chegou a um ponto de encontro próximo à Granja do Torto, onde foi recebido pelos motociclistas e simpatizantes — que portavam bandeiras do Brasil e do ex-presidente, e alguns cartazes com os dizeres "Fora Moraes", "O bem venceu porque é maior", "Trumponaro" e "Bolsotrump".

Apesar de os participantes estarem reunidos para o evento anual de música que reúne centenas de motoclubes do Brasil, a mobilização desta terça não integrou a programação oficial. Para a Agência Brasil, a organização do Moto Week afirmou que a motociata com Bolsonaro foi um "evento independente".

No carro de som, o ex-presidente estava acompanhado da esposa, Michelle, e do filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — ambos cotados para representar a família na disputa pela Presidência em 2026.

Outros aliados também subiram no veículo que conduziu a motociata, como a vice-governadora do DF, Celina Leão, os deputados Hélio Lopes (PL-RJ) — que usou um esparadrapo na boca em protesto às recentes medidas do ministro Alexandre de Moraes — e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), além do senador Marcos Rogério (PL-RO).

Pela manhã, ao chegar à sede do PL em Brasília, Bolsonaro já havia antecipado a jornalistas que não participaria da motociata em uma motocicleta, apenas compareceria ao evento. O ex-presidente disse que não poderia andar de moto por "medidas restritivas de dona Michelle", uma ironia sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que o obrigaram a usar tornozeleira eletrônica, adotar toque de recolher e não usar redes sociais.

O PL e outros partidos da direita, como o Novo, organizam atos em todo o Brasil no próximo domingo (3). Os conservadores devem se reunir para criticar o presidente Lula, a quem culpam pelo tarifaço de Donald Trump e por problemas econômicos do país, e o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que investiga Bolsonaro por golpe de Estado.