Câmara aprova criação de 160 cargos para o STF, mas Corte garante que não haverá aumento de despesas

Na calada da noite de terça-feira (8), a Câmara dos Deputados aprovou a criação de 160 cargos comissionados e 40 de agente da polícia judicial no Supremo Tribunal Federal (STF). Somente servidores de carreira podem ocupar as funções comissionadas criadas. Os cargos são do nível FC-6, o que significa um acréscimo de R$ 3.256,70 nos contracheques.