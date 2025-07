Brasil vai ganhar mais um partido político

Missão foi idealizado por lideranças do MBL.

Não bastasse a profusão de partidos já existentes, mais um está prestes a ser criado. Trata-se do Missão, o partido do Movimento Brasil Livre (MBL), aquele agrupamento de liberais que no passado se dividiu entre o Novo e o PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito em 2018.