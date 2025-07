Base de Melo na Câmara vai investigar governo federal na CPI do Dmae

Relator da comissão, vereador Rafael Fleck (MDB) fez acordo com a presidente, Natasha Ferreira (PT), para incluir governo federal na investigação. Johan de Carvalho / CMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Por unanimidade, os 12 integrantes da CPI do Dmae, na Câmara Municipal, aprovaram a inclusão do governo federal nos objetos de investigação da comissão. Agora, além da autarquia municipal, os parlamentares vão se debruçar sobre a eventual falta de investimentos e ações de planejamento por parte da União nos sistemas de proteção de Porto Alegre.

Um requerimento, assinado por oito vereadores aliados ao governo de Sebastião Melo, justifica a investigação da União com o artigo 21 da Constituição Federal. O item diz que é de competência do governo federal "planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações".

"Por isso, se o objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar a manutenção do sistema de Porto Alegre, nada mais justo do que trazer para investigação a possível responsabilidade da União no processo, impondo-se a averiguação da existência ou não de aportes nas últimas décadas de recursos mínimos necessários para garantir que o município cumprisse com a manutenção de um sistema que se mostrou insuficiente na enchente ocorrida em maio de 2024", justificam os vereadores.

O relator da CPI, vereador Rafael Fleck (MDB), diz que houve um acordo com a presidente, Natasha Ferreira (PT), para incluir o governo federal na investigação. Mesmo assim, Fleck afasta a leitura de que a apuração de eventuais responsabilidades da União seja uma forma de blindar o prefeito Melo.

— Se a gestão é compartilhada, temos que discutir o que cabe a cada ente, senão a conclusão fica superficial. Se é para a CPI investigar as negligências, que seja de todos — defende.

O relator também quer evitar que a CPI convoque o prefeito e ex-prefeitos para as oitivas, por entender que eventuais responsabilidades devem ser associadas diretamente aos ex-diretores do Dmae.