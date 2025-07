Barbara Penna vai reivindicar cadeira na Assembleia se Thiago Duarte assumir secretaria

Barbara ficou na primeira suplência do União Brasil na Assembleia, mas migrou para o Podemos para concorrer em 2024.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A ativista Barbara Penna vai pleitear a cadeira deixada pelo deputado Thiago Duarte (União Brasil) caso seja confirmada a nomeação dele para a Secretaria de Justiça . Barbara, que tem a bandeira política a defesa das mulheres contra a violência, foi a primeira suplente do partido para a Assembleia em 2022, mas migrou para o Podemos para concorrer em 2024.

A ida de Thiago para o primeiro escalão foi acertada há duas semanas com o governador Eduardo Leite e anunciada publicamente, mas está travada devido ao impasse na suplência. O União Brasil quer que a Assembleia chame para ocupar a vaga o segundo suplente do partido, Ruy Irigaray .

Bárbara tem em mãos um parecer elaborado pelo advogado Lucas Lazari, especialista em direito eleitoral, que confirma o direito de tomar posse mesmo fora do partido . O advogado sustenta que a legislação eleitoral prevê casos em que um parlamentar pode deixar a legenda pelo qual foi eleito sem que isso configure infidelidade partidária.

"Lamento que, justo quando o Governo do Estado cria uma Secretaria voltada para as mulheres, haja tentativas de impedir nosso direito de assumir o mandato", assinala a ativista.

Leia a nota enviada pela assessoria de Bárbara Penna

Diante das recentes especulações a respeito da convocação do segundo suplente do União Brasil, Sr. Ruy Irigaray, em função da anunciada licença do Deputado Thiago Duarte para assumir a Secretaria de Justiça, Barbara Penna vem esclarecer sua posição e os fundamentos legais que a respaldam.